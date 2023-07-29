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    15:44, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Сколько бензина имеется в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве энергетики Казахстана рассказали об имеющихся запасах бензина в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, нефтеперерабатывающих заводах и импорта «премиального» автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и «народного» автобензина АИ-92 - 257,1 тысячи тонн (18 дней)», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

    По данным ведомства, в настоящее время Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензины АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок - АИ-98.

    В Минэнерго отмечают, что предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге/литр в связи с государственным регулированием цены.

    «Цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на «пистолете» АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке», - пояснили в пресс-службе.

    Также Министерство энергетики разъяснило крупным АЗС возможности импорта, учитывая период отпусков и повышенного спроса на автобензин Аи-95+.


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