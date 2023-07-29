Сколько бензина имеется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве энергетики Казахстана рассказали об имеющихся запасах бензина в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, нефтеперерабатывающих заводах и импорта «премиального» автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и «народного» автобензина АИ-92 - 257,1 тысячи тонн (18 дней)», - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

По данным ведомства, в настоящее время Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензины АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок - АИ-98.

В Минэнерго отмечают, что предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге/литр в связи с государственным регулированием цены.

«Цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на «пистолете» АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке», - пояснили в пресс-службе.

Также Министерство энергетики разъяснило крупным АЗС возможности импорта, учитывая период отпусков и повышенного спроса на автобензин Аи-95+.