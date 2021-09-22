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    Сколько архивных учреждений работают в Казахстане

    22 Сентября 2021, 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы Бакытжан Темирболат рассказал, как развивается архивная деятельность в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие годы архивная отрасль прошла значительный путь. Была разработана нормативно-правовая база национальной архивной отрасли. Переломный этап в развитии архивного дела Казахстана начался с принятием закона о национальном архивном фонде и архивах от 22 декабря 1998 года. Позже в его развитии были разработаны и приняты ключевые для архивной сферы нормативно-правовые документы», - рассказал Бакытжан Темирболат на международной практической конференции «Независимость и Елбасы: новая история созидания», прошедшей в Нур-Султане.

    Спикер напомнил, что в стране была создана единая сеть государственных и негосударственных архивов республики, которая на сегодня представлена семью республиканскими и 223 государственными архивами. В целом, в Казахстане действуют свыше 16 тысяч различных архивных учреждений.

    «На протяжении этих лет концептуальными документами, определившими приоритеты развития архивной отрасли, стали программы «Мәдени мұра», «Рухани жаңғыру», «Архив-2025». Значимую роль сыграли программные статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» и Президента страны Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего», - отметил директор Библиотеки Елбасы.

    «В этом же ключе следует рассматривать поручение Главы государства о создании Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. В настоящее время перед отраслью стоят задачи по оцифровке документов национального архивного фонда, созданию единых баз данных и систем учета электронных архивных документов, поиску, сбору, документированию, переводу уникальных источников об истории и культуре Казахстана, находящихся в зарубежных странах», - добавил Бакытжан Темирболат.

    Ранее в рамках мероприятия в Министерстве культуры и спорта рассказали, какая работа проводится для совершенствования архивной деятельности.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    История Казахстана Другие государственные органы Общество Библиотека Елбасы
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