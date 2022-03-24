Сколько алматинцев призовут на воинскую службу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 700 молодых алматинцев будут призваны в ряды Вооруженных сил Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Минобороны, призывники будут служить в воинских частях Минобороны, Национальной гвардии, Пограничной службе Комитета национальной безопасности и МЧС. При призыве на военную службу соблюдаются противоэпидемические требования в соответствии с действующим законодательством.

Уведомление о призыве будущих солдат осуществляется посредством СМС, а также путем рассылки персональных приглашений на домашний и служебный адреса.

«Призыв граждан организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Местные исполнительные органы обеспечивают военные администрации оборудованными призывными пунктами, их содержанием, медикаментами, принадлежностями, противопожарным, медицинским и бытовым имуществом, автотранспортом, а также средствами связи и охраны. В установленном порядке будут созданы призывные комиссии по призыву граждан на военную службу», - говорится в ответе на официальный запрос Казинформа.

Также сообщается, что в департаменте по делам обороны Алматы действует проектный офис «Қарулы күштер – адалдық алаңы» по адресу ул. Наурызбай батыра, 96. Офисы в первую очередь ориентированы на доступность, оперативность и удобство оказания консультационных услуг гражданам, а основное направление деятельности – формирование антикоррупционной культуры, повышение доверия населения к Вооруженным Силам. Любой гражданин также может пожаловаться на противоправные действия. Получить необходимую информацию и ответы можно в офисе в Алматы по телефону 8 (727) 272-86-48.

Напомним, 1 марта в Казахстане стартовала призывная кампания, которая продлится до 30 июня. За четыре месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.