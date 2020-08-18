Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Сколько алматинцев  подали заявки на участие в праймериз партии Nur Otan

    18 Августа 2020, 13:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, сколько алматинцев изъявили желание принять участие в праймериз партии Nur Otan в первый день приема заявок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера в Казахстане стартовал прием заявок на участие в праймериз партии Nur Otan. Это внутрипартийная процедура, которая поможет определить сильных, креативных кандидатов на основные выборы в маслихаты и Мажилис. В правилах праймериз установлена обязательная 30-процентная квота для женщин и 20-процентная — для молодежи. Как отметил в своем обращении Председатель партии Нурсултан Назарбаев, праймериз — это реальный социальный лифт», - написал Бакытжан Сагинтаев в Facebook.

    Он отметил, что Алматы по праву считается городом молодежи и является наиболее значимым для политического и экономического развития страны. Именно поэтому - это отличный шанс для молодого поколения алматинцев внести свой вклад и реализовать свои идеи.

    «В первый день принять участие в праймериз изъявили желание 55 алматинцев, из них 38% женщины, 21% молодежь, также в их числе есть люди с особенными потребностями, многодетные матери. Участником может стать любой человек, неравнодушный к судьбе государства, который разделяет ценности партии и обладает избирательным правом», - подчеркнул аким.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Нур Отан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами