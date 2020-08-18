Сколько алматинцев подали заявки на участие в праймериз партии Nur Otan

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, сколько алматинцев изъявили желание принять участие в праймериз партии Nur Otan в первый день приема заявок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в Казахстане стартовал прием заявок на участие в праймериз партии Nur Otan. Это внутрипартийная процедура, которая поможет определить сильных, креативных кандидатов на основные выборы в маслихаты и Мажилис. В правилах праймериз установлена обязательная 30-процентная квота для женщин и 20-процентная — для молодежи. Как отметил в своем обращении Председатель партии Нурсултан Назарбаев, праймериз — это реальный социальный лифт», - написал Бакытжан Сагинтаев в Facebook.

Он отметил, что Алматы по праву считается городом молодежи и является наиболее значимым для политического и экономического развития страны. Именно поэтому - это отличный шанс для молодого поколения алматинцев внести свой вклад и реализовать свои идеи.

«В первый день принять участие в праймериз изъявили желание 55 алматинцев, из них 38% женщины, 21% молодежь, также в их числе есть люди с особенными потребностями, многодетные матери. Участником может стать любой человек, неравнодушный к судьбе государства, который разделяет ценности партии и обладает избирательным правом», - подчеркнул аким.



