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    Сколько аграриев получили кредиты на посевную и уборку

    10 Марта 2022, 10:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о кредитовании фермеров для проведения весенне-полевых и уборочных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основным вопросом успешного проведения ВПР является обеспечение фермеров кредитными средствами. В текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» на кредитование весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит объемом 70 млрд тенге», - сказал Айдарбек Сапаров на заседании Правительства.

    По его словам, на сегодня в рамках программы «Кең дала» официально поступило 2673 заявки сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 77,6 млрд тенге, из них:

    − профинансировано 720 заявок на сумму 24,1 млрд. тенге;

    − одобрены 1748 заявок на сумму 40,4 млрд тенге;

    − в работе 205 заявок на сумму 13,1 млрд тенге.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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