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    Сколько адвокатов работает в Казахстане

    26 Декабря 2022, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время по республике адвокатскую деятельность осуществляют 5 879 человек, из них задействованы в оказании гарантированной государством юридической помощи 2 278, что составляет 38,6% от общего числа адвокатов. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принятый закон расширил круг субъектов оказания юридической помощи – юридическими консультантами. На сегодняшний день общее количество юридических консультантов в Казахстане насчитывается 13 010 человек, также ведется работа по привлечению их в систему гарантированной государством юридической помощи», - сказала Алма Муканова.

    Вице-министр добавила, что с внесением изменений количество граждан, которым оказывается ГГЮП возросло. К примеру, в 2021 году ГГЮП оказана 122 337 гражданам, тогда как на сегодняшний день оказана 169 495 гражданам.

    «Возросло количество граждан, получивших гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования. Если в 2021 году правовое консультирование получили всего 12,6 % граждан от общего количества, то в этом году правовое консультирование составило 32 %», - сообщила Алма Муканова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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