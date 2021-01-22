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    Скольким партиям отказано в регистрации, сообщил Марат Бекетаев

    22 Января 2021, 13:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько партий подали заявки на регистрацию в Министерство юстиции РК в 2020 году сообщил глава ведомства Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году 9 партий подали заявки на регистрацию. Как вы знаете, этот процесс проходит в два этапа. Сначала группа людей, которые хотят создать партию подают заявку, потом, если эта заявка отвечает требованиям, они выходят на второй этап, проводят съезд и собирают подписи. 9 заявок поступило в 2020 году, из них по шести документы не соответствовали требованиям законодательства, и им отказали. Они имеют право исправить все нарушения и заново подать свою заявку», - сказал Марат Бекетаев на брифинге по итогам коллегии ведомства.

    Министр добавил, что всем им были выданы уведомления о необходимости устранения нарушений.

    «Три группы, которые соответствовали требованиям, мы им дали уведомления, они должны были провести съезд и внести следующий пакет документов. Одна группа людей провела съезд и внесла пакет документов, сейчас идет проверка этой документации», - добавил Марат Бекетаев.

    Было отмечено, что требования проверяются также и другими госорганами.

    «Мы направили соответствующие запросы, на период до получения ответов работы приостановлены, как только получим все ответы – будет принято решение. Девять групп, которые подали, мы назвать их имена не имеем право», - пояснил Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, разглашение такой информации принадлежит только самой партии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Политические партии
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