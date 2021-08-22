Склон горы горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Запуск салюта привёл к загоранию склона горы в Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы, возгорание на склонах горы произошло 21 августа в ущелье Алмарасан по Дулати выше экопоста.

«На место происшествия незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров ДЧС Алматы, а также сотрудники ГНПП Иле-Алатауского Национального парка. Из-за крутого склона, подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке. К моменту прибытия происходило горение сухой травы, кустарников и валежника. Чтобы не допустить распространения огня, лесники Иле-Алатауского ГНПП незамедлительно произвели перекапывание тлеющего валежника, пожарные проложили рукавную линию по крутому склону горы и произвели проливку, для тушения применены ранцевые огнетушители «Ермак», шанцевые инструменты и хлопушки»,- сообщили в ведомстве.

Принятыми мерами загорание ликвидировано меньше чем за час, в 20:54, площадь возгорания составила 5 кв.м. В ликвидации задействованы сотрудники ГНПП Иле-Алатауского Национального парка - 24 человека, 4 единицы техники, ДЧС - 25 человек личного состава, 5 единиц техники.

Со слов очевидцев, предварительно причиной возгорания мог послужить запуск салюта группой отдыхающих лиц, которые быстро скрылись с места происшествия.

«В нескольких километрах от места загорания был замечен запуск салюта, к месту незамедлительно проследовали сотрудники ДЧС и инспектора ГНПП. В соответствии с частью 3, ст.367 КоАП РК за нарушение требований пожарной безопасности, совершенных на особо охраняемых природных территориях, мужчина 35 лет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 МРП ( 291 тыс. 700 тенге)», - пояснили в ДЧС города.