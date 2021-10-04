Складирование боеприпасов: сколько запретных зон в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о работе по отчуждению для государственных нужд земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрев депутатский запрос касательно проводимой работы по отчуждению для государственных нужд земельных участков, на территории которых установлены запретные зоны и районы при складах и арсеналах с боеприпасами Министерства обороны, а также строительству современных складов хранения боеприпасов, сообщаю следующее. По информации Министерства обороны, согласно перечню запретных зон и районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований (Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2021 года. № 9) в Вооруженных силах подлежат определению границы запретных зон (районов) вокруг 44 объектов хранения крупнокалиберных боеприпасов», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, планы и схемы запретных зон вокруг объектов направлены Министерством обороны в соответствующие акиматы.

Как сообщили в Правительстве, согласно пункту 10-4 статьи 16 Земельного кодекса к компетенции местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы относятся предоставление и изъятие земельных участков для нужд обороны и национальной безопасности. В настоящее время по 15 объектам необходимость установления запретных районов отпала, так как крупнокалиберные боеприпасы из них вывезены.

«Имеются согласования по 9 объектам в Карагандинской (4), Жамбылской (4) и Актюбинской (1) областях, по которым для отчуждения земельных участков в пределах запретных зон финансовые средства не требуются. По остальным 20 объектам (Алматинская (9), Восточно-Казахстанская (6), Мангистауская (2), Карагандинская (1), Туркестанская (1) области и город Шымкент (1). Правительством принимаются меры по комплексному и системному решению вопросов, так как под действие запретных зон и районов подпадают крупные населенные пункты, частная собственность и другое имущество», - заключил А. Мамин.