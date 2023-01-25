Склад на 8 тонн этилового спирта держал на своей фазенде житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факт незаконного хранения этилового спирта выявили в Меркенском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 19 января сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Жамбылской области совместно с департаментом экономических расследований по Жамбылской области на фазенде в приграничной зоне села Костоган Меркенского района, принадлежащей 51-летнему жителю села, выявили факт незаконного хранения этилового спирта.

«В сарае, в котором был организован склад, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 8 тысяч литров этилового спирта в восьми бочках объемом по одной тонне. По данному факту начато досудебное расследование по части первой статьи 214 УК РК «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность».

Экспертиза дала заключение, что образцы, взятые с емкостей, являются этиловым спиртом, ректификованным из пищевого сырья.

Среднерыночная стоимость 8 тысяч литров спиртосодержащего продукта составляет 19,3 млн тенге.

Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела», - пояснили в ведомстве.

Фото пресс-службы департамента полиции Жамбылской области



