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    • Склад горел в центре Алматы

    5 Августа 2022 09:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел пожар на складе для хранения продуктов питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматы, 4 августа в 21:42 пожарные расчеты выехали на сообщение о задымлении в Алмалинский район, ул. Муканова, 133.

    «По прибытии первых подразделений в 21:45, обнаружено горение склада по хранению продуктов питания. Загорание локализовано в 23:05 и ликвидирован в 23:24. Оперативными действиями сотрудников ДЧС не допущено распространение огня на близ расположенное административное здание. Причина загорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 600 кв. м», - сообщили в пресс-служба ДЧС города.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Происшествия #Пожар
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