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    Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере

    12 Сентября 2022, 13:43

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции отдела полиции города Риддера в рамках ОПМ «Кару» проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была задержана 62-летняя местная жительница. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе обысков стражи правопорядка обнаружили у пенсионерки 703 патрона калибра 5,6 мм, 37 штук 20 мм патронов гладкоствольного ружья, 7 коробок с порохом, 3 мешка с дробью, а также приклад от оружия и ударно-спусковой механизм. Женщина заявила, что весь арсенал достался ей после смерти мужа. Однако полицейские установили, что ни подозреваемая, ни ее покойный супруг как владельцы оружия в базе не числятся.

    В отношении 62-летней горожанки была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкцией статьи подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
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