Скидки для внутренних туристов вводят в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С 1 марта Правительство Узбекистана утвердило порядок предоставления субсидий до 40% для внутренних туристов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Государственного комитета по туризму РУ.

Кабинет министров Республики Узбекистан утвердил порядок использования льгот и субсидий, установленный Указом Президента Республики Узбекистан от 9 февраля 2021 года, сообщает профильное ведомство.

В стране вводится ряд скидок для внутренних туристов. Так, билеты на рейсы будут продаваться со скидкой 25%, а если билет приобретен через туроператоров, будет предоставлена еще одна дополнительная скидка в 15%, в результате общая скидка на авиаперелет составит 40%.

Также вводится дополнительная 15-процентная скидка на билеты на поезд и 10-процентная скидка на гостиничные услуги, приобретенные через туроператоров.

«Так, например, при покупке турпакета «Путешествие из Ферганской долины в древний город Хива» семье из 5 человек на 6,6 млн сумов (авиа и гостиничные услуги) туроператоры предоставляют скидки в размере 2 млн сумов», - пояснили в Госкомтуризма.

Вместе с тем, для граждан Узбекистана с 1 марта вводится туристический сбор. Он составит 0,4% от базовой расчетной величины или 980 сумов за каждый день проживания. Средства, поступающие от оплаты туристского сбора, будут направляться на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения в период низкого туристского сезона.

Отметим, в 2020 году в целях стимулирования внутреннего туризма предпринимателям туристической отрасли Узбекистана предоставлены дополнительные налоговые преференции:

- освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество;

- налог на прибыль снижен на 50%;

- социальные выплаты снижены с 12 до 1%;

- беспроцентные кредиты на 16,1 млрд сумов получили более 4000 сотрудников;

- 120 объектов размещения доступны за 10% от стоимости гостиничных услуг для каждого гостя;

- предоставлено 2 млрд сумов дополнительных субсидий;

- погашение кредитов было приостановлено, и часть процентов по ним была возмещена из государственных средств.

Налоговые льготы, введенные в 2020 году, продлены до конца 2021 года.