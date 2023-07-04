Скелетированные трупы нашли коммунальщики в Костанае: назначена экспертиза

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские полицейские устанавливают личности скелетированных трупов, найденных коммунальщиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Cообщение в полицию поступило в 14:30 от работников КТЭК, которые обнаружили останки на участке ремонтных подземных работ по замене труб, проводимых на пересечении ул.Мауленова-Дощанова», - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.