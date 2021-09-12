Скелет мамонта намерены найти в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области, вероятно, находится полный скелет мамонта. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

По словам Р.Мамбеталинова, на склонах небольшой реки Талдысай у аула Мырзагул в 2005 году местные жители обнаружили берцовую кость и бивень мамонта. Они, кстати, до сих пор хранятся в школьном музее.

«В этом году мы посмотрели местность. Есть остатки костей. Там можно копать. Предполагаем, что можно найти полный скелет мамонта. Уалихановский район отличается тем, что целина его не коснулась практически. Все, что лежит под землей, там сохранилось в хорошем состоянии. Местные жители говорят, что раньше там была другая природа. Сейчас голая степь, старожилы же утверждают, что природа края была более разнообразной. Даже название местного озера Теке, что в переводе означает «горный козел», говорит о том, что климат и местность были другими. Во многих краеведческих музеях мамонт хотя бы наполовину собран. Думаю, если мы найдем все кости, то поставим в нашем музее экспозицию мамонта», - сказал Р.Мамбеталинов.

Это не первые палеонтологические находки в регионе. Активно раскопки проводили в 20-е годы прошлого столетия. В 1923-м году в окрестностях Петропавловска, в пойме реки Ишим, были найдены бивни мамонта. С 40-х годов экспонируется нижняя челюсть мамонта. В это же время в области нашли кости шерстистого носорога. В 1941 году был найден череп с рогами длиннорогого бизона. В начале 50-х годов обнаружили кости мастодонта – прародителя мамонтов.

Полный скелет мамонта в регионе уже находили в 1978-м году недалеко от села Ясновки. Тогда ученые установили, что обитало животное на территории области 150 тысяч лет назад. Еще более «взрослого» мамонта обнаружили в 1980-м году в районе города Сергеевки.

Одни из последних находок – в 2016-м и 2018-м годах. Жители области случайно нашли кости мамонта в пойме реки Ишим.

«В советское время североказахстанская археологическая школа была сильнейшей. Кемаль Акишев, Алкей Маргулан - основатели казахской археологии - организовывали разведку здесь. Здановичи работали в нашем музее. Всем известны наши ученые Виктор Зайберт, Анатолий Плешаков. Сейчас школа потеряна. На базе института нет специализации «археология». Мы получили лицензию, хотим возродить эту школу», - сказал Р.Мамбеталинов.

На проведение исследований ученым требуются финансовые средства. Сумма по нынешним меркам небольшая. На содержание полевого сезона понадобится около 12-13 млн тенге. При наличии этих средств ученые смогли бы спокойно работать и удивлять новыми находками и исследованиями.



