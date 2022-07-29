Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Скелет древнего динозавра продан на аукционе за 6 млн долларов

    29 Июля 2022, 10:26

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Редкий скелет древнего динозавра продан в США неизвестному покупателю за более чем 6 млн долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Окаменелость горгозавра – дальнего родственника известного и смертоносного тираннозавра рекса, была выставлена на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке в четверг.

    Окаменелость была обнаружена в американском штате Монтана и состоит из 79 костных элементов, имеет высоту 3 метра и длину 6,7 метров.

    Анонимный покупатель получит уникальную возможность присвоить прозвище вымершему хищнику. Это единственный экземпляр в своем роде, который был выставлен на продажу в частную собственность. Известно, что во всем мире существует всего 20 подобных окаменелостей.

    Это вторая в истории продажа скелета динозавра, выставленного на аукцион Sotheby's. Первый, тираннозавр по кличке Сью, был продан Чикагскому музею естественной истории в 1997 году за 8,3 млн долларов.

    Горгозавр жил на Земле около 77 млн лет назад, и как тираннозавр, имел большую голову, рот, полный изогнутых зазубренных зубов, и маленькие двупалые передние конечности.

    Несмотря на то, что он был меньше своего двоюродного брата динозавра, горгозавр быстрее, свирепее и обладал более сильным укусом для «разрезания толстой кожи и глубокого проникновения в плоть своей жертвы».

    Другие предметы естественной истории, выставленные на аукцион, включали полный коренной зуб тираннозавра, который был продан чуть более чем за 100 тыс. долларов, череп трицератопса – 661,5 тыс. долларов и череп саблезубого тигра.

    Некоторые эксперты обеспокоены тем, что скелеты динозавров продаются на частном рынке.

    Профессор Университета Индианы и бывший президент Общества палеонтологии позвоночных Дэвид Полли отметил, что скелет, подобный этому, является частью общего природного наследия человечества. Он считает, что доступ к общественному достоянию должны иметь ученые и широкий круг людей.


    Фото: gettyimages.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай