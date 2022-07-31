Сказочная усадьба – жительница Петропавловска поменяла городскую жизнь на дачную

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Петропавловска Ирина Фишбух два года назад кардинально изменила свою жизнь. Девушка купила дачу, развела необычных кур, козочек и фазанов и переехала из городской квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История И.Фишбух про то, как меняется мировоззрение, система ценностей, про трудолюбие и желание воплотить идеи в реальность. За два года из заброшенного дачного участка, где впору было снимать фильмы ужасов, она создала сказочный домик и мини- фермой с необычными породами кур и коз.

«Всю жизнь я жила в режиме нон-стоп. Просыпалась, ехала на работу, приезжала в квартиру переночевать и снова по делам. Когда нас всех закрыли на карантин в 2020 году, я оказалась без работы. Никуда ехать не нужно, телефон молчит. Это был настоящий стресс. Подумала, что нужно жить на земле. Людям, живущим в частных домах, можно сказать, повезло. Они могли гулять в своем дворе. Начала искать дачу в разных кооперативах, пригородных поселках и деревнях. Потом увидела этот участок и влюбилась в него. Дача стояла заброшенной 20 лет. Владелец у нее был, конечно, но не использовал участок. Он был весь заросший. Мне сразу понравились сосны. Я считаю, что всегда можно что-то достроить, все привести в порядок, а вырастить дерево – не так просто. Когда делали ремонт в домике на втором этаже и сняли окно, я трогала лиственницу и думала, что только ради этого можно было купить участок», - делится Ирина.

Дачу девушка купила в конце лета. Начала ремонт в доме и на участке. Все дачники готовились съезжать, а у Ирины все работы в разгаре. Она не захотела уезжать на осень-зиму в город. Но энтузиазма хватило только до 1 декабря. Дом снаружи утеплить не успели. Мощности парокапельных батарей тогда не хватило. Померзнув с собаками и кошками несколько дней, собрала их и вернулась в город. Птиц и козочек тогда еще не было.

За два месяца строители утеплили стены и крышу, обшили дом. В феврале Ирина снова перебралась в свой загородный домик. С этого времени не уезжала. Весной уже завела птицу. Курятника не было и клетки с птенцами стояли прямо в доме. На 30 «квадратах» уместились хозяйка и все ее питомцы. Птичник по эскизу Ирины изготовили в Костанае на базе модульной передвижной бани. Местные строители соорудили на месте крыльцо и выгул для птиц.

Ирина выращивает несколько редких для нашего региона пород кур, фазанов и перепелов. Есть еще камерунские карликовые козы. Невероятно дружелюбные и общительные. Для них на участке построили козлятник. На Наурыз родился Прошка с сердечком на белом боку. В области таких коз нет, Ирина консультировалась с заводчиками из южных регионов страны. Сейчас для животных строят летний загон, чтобы они могли гулять самостоятельно.

В вольере три породы фазанов: золотой, лимонный и румынский. Они настоящее украшение участка.

«Перелиняли уже и стали красивыми. Первый раз золотые фазаны окрасились в такой яркий цвет. Птичка сама по себе диковатая. Они некоммуникабельные. Если фазан вылетел, его не поймать. Поэтому у меня стоит и пружина, и крючок. Птица очень с ильная. Удержать их тяжело, очень мощные, несмотря на небольшой размер. Могут выбить дверь. У них большой размах крыла, хорошо прыгают. Весной самцы начали драться, пришлось надевать специальные очки, чтобы зайти к ним. Любят укрытия. Зимой остаются в этом же вольере. Только закрываю его со всех сторон поликарбонатом. Крыша тоже из этого же материала. Он прозрачный, хорошо пропускает солнечные лучи и в вольере тепло. Фазанам важно отсутствие сквозняков. Зимой не несутся. У них, как и у павлинов самцы красочные, самочки невзрачные», - говорит И. Фишбух.

В птичнике куры породы лакеданзи, карликовые бентамки, павловские, китайские шелковые, мараны.

Лакеданзи отличаются тем, что у них черное мясо, черная кожа и черная кость. Они несут голубые яйца, которые не содержат холестерина. Мясо кур считается чуть ли не целебным. Ирина говорит, что они диковатые, некоммуникабельные, но не агрессивные. С хорошим иммунитетом. Яйца привозила из России, выводила их в инкубаторе. Курицы породы маран несут пасхальные яйца – красно-коричневого цвета. Павловские куры отличаются декоративной внешностью. Такие куры с прической. Карликовые бентамки - маленького размера и несут крохотные яйца. Китайские шелковые куры весьма необычные. У них особенное строение пера, они пушистые и наощупь действительно шелковистые. Отличаются они еще и тем, что у породы пять пальцев на лапах. У них тоже черное мясо, кожа и кость. Птички коммуникабельные, не боязливые, дружелюбные, идут на руки. Их можно смело погладить.

Разводит Ирина манчжурских перепелов. Выводила сама в инкубаторе, привозила яйца из Алматы. Скоро на участке появятся перепела породы селадон. Они будут нести яркие голубые яйца.

Есть у Ирины утята породы агидель, индоутята. В искусственном пруду в центре участка плавают уже взрослые птицы. Пруд, кстати, сначала предназначался не уточкам, которые сейчас в нем с удовольствием плескаются. Когда вспахали участок, оказалось, что одна его часть гораздо ниже и нужно было завезти 2-3 машины земли. Ирина посчитала, что гораздо целесообразнее и экономичнее сделать в центре пруд и этой землей отсыпать низину. Первый год в пруду росли нимфеи – водяные лилии. На следующий у пруда появился подиум и домик для уточек.

«Знаний никаких не было. Стала общаться с фермерами, кто держит таких же птиц. Многие ведут блоги, рассказывают о своих питомцах. Камерунских козочек увидела у девушки-блогера из России. Долго искала, нашла у нас в Казахстане. Пространство попыталась организовать так, чтобы времени на уход за птицами и козами тратилось меньше. В птичнике у каждой клетки стоит бак с кормом. Здесь же – бочка с водой. То же самое в козлятнике. Ирина говорит, что уходит буквально 15-20 минут на то, чтобы всех накормить. Тогда можно ехать спокойно на работу. Для кур и переполов, фазанов корм разный. Подобрала оптимальный российского производителя. Зимой подкармливаю птицу рыбой, творогом, молотой морковью», - отмечает И. Фишбух.

По двору свободно разгуливает большой с ярким оперением петух породы кохинхин и индюшка. Ходят буквально по пятам, очень общительные.

У Ирины есть еще кот и кошка, собаки в доме и на улице. Для кошек, которые весной любят погулять по улице допоздна, сделали крохотный домик. Дворняжку Линду Ирина нашла на улице, овчарка Герда – еще четырехмесячный щенок. Собаки дружат и охраняют участок и его владелицу.

Не могла не спросить Ирину, как она привыкала к жизни без благ цивилизации и не страшно ли ей здесь.

«Для меня не было проблемой привыкнуть к отсутствию городских удобств. Из крана не течет вода и нет душа – мизер, по сравнению с тем, что я приобрела, когда переехала сюда. Я не считаю, что мой дом – это только 30 квадратных метров. Это все 14 соток. Здесь всегда есть чем заняться, чистый и свежий воздух. Неоценимая польза для здоровья. Из скважины вода использую для бани, мыться посуды, кормления птиц и козочек. Воду для питья и приготовления пищи привозит из города. Свет здесь круглый год. На случай отключения электроэнергии есть генератор. Дорогу чистят круглый год. Две зимы провела в своем домике. В поселке еще есть семьи, которые тоже живут здесь круглый год. Не знаю, чего больше бояться: скопления людей или жизни на природе. У меня собаки, в поселке постоянная охрана», - улыбается Ирина.

Отапливаются птичник, козлятник и дом парокапельными батареями.

От кладки печки в доме Ирина отказалась сразу. Во-первых, пришлось бы пожертвовать лиственницей, чтобы вывести трубу. К тому же площадь дома совсем небольшая, чтобы загромождать ее печкой. Опять же – безопасно, нехлопотно, температура в доме всегда поддерживается на одном уровне.

«В самый холодный зимний месяц платила за электричество 40 тыс. тенге. На мой взгляд, приемлемая цена, учитывая, что абсолютно все на электроэнергии: и батареи в доме и хозпостройках, и бытовая техника, и освещение, и насос в скважине. Лампочки использую энергосберегающие, но особенно свет не экономлю», - говорит И.Фишбух.

Баня на участке, который купила Ирина, тоже была, но еще в более плачевном состоянии, чем дом. Там не было ни пола, ни крыши. Девушка хотела сделать из нее сарайчик. Но строители настояли на том, чтобы сохранить назначение. Так появилась красивая банька.

Прошлой осенью Ирина выкупила второй заброшенный участок рядом со своим. Постепенно приводит его в порядок. Успела посадить помидоры, баклажаны, перец, картофель.

«Дача сейчас стала популярной у людей разных возрастов. Мне кажется, пандемия поменяла привычки людей, мировоззрение. Многие решили переехать «на землю». С февраля я начала вести блог в инстаграме. Глобальные проблемы, связанные с переездом, остались позади, основные работы на участке закончились, появилось время и желание поделиться красотой, которую я вижу. Нашла колоссальный отклик. Некоторых даже мотивировала приобрести участок или завести фазанов. Вы знаете, когда я увидела этот дом, он мне сразу понравился. В нем много окон, прекрасная планировка, балкончик. Деревья были посажены у дома и бани. Все было сделано по уму. Когда я говорила знакомым, что здесь будет сказочная дача, на меня смотрели с недоверием. Прошло два года и у меня все получилось», - улыбается И.Фишбух.

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