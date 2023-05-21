Скандинавской ходьбой начали заниматься осужденные в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Учреждении №36 ДУИС по Карагандинской области и Улытауской области прошел марафон по скандинавской ходьбе среди осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В учреждении минимальной безопасности содержатся осужденные, твердо вставшие на путь исправления, где администрацией учреждения создаются все условия для адаптации к вольной жизни. Помимо основных обязанностей, трудозанятости осужденных, также отбывающих наказание прививают интерес к спорту для дальнейшего поддержания здорового образа жизни. Для этого в учреждении регулярно организуются спортивные мероприятия, такие как футбол, волейбол, гиревой спорт и др.

18 мая отмечался всемирный день скандинавской ходьбы. Скандинавская ходьба - это один из популярных и доступных видов оздоровления на свежем воздухе. Осужденные колонии-поселения решили попробовать себя в новом для них виде спорта. 19 мая в Шахтинске на стадионе «Барыс» прошел марафон по скандинавской ходьбе. Спортивное мероприятие было организовано при поддержке Отдела спорта г. Шахтинск.

«Скандинавской ходьбой никогда не занимался, но сегодня прошел неплохо, постоянным стимулом для меня было желание обойти других участников. Сегодня мы провели день с пользой для нашего здоровья» - поделился осужденный.

Инструктор отдела спорта перед стартом рассказал осужденным о северной ходьбе, ознакомил со специальными палками и их особенностями, а также научил делать первые шаги по специальной технике. 6 осужденных разных возрастов приняли участие в марафоне на 3 км.

«Приобщение осужденных к здоровому образу жизни является одним из методов воспитательной работы. А внедрение полезных новшеств в образ жизни положительно влияет на их исправление»,- отметил заместитель начальника учреждения майор юстиции Арман Дюсекенов.



