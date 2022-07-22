Скандалом закончился футбольный матч между «Атырау» и «Ордабасы»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Скандалом закончилась встреча ФК «Атырау» и «Ордабасы в матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Футбольный клуб «Атырау», принимавший сегодня на своем поле шымкентский «Ордабасы», проиграл со счетом 4:1. Это уже не первый проигрыш местной команды на групповом этапе Кубка Казахстана.
Зрители остались крайне недовольны результатами встречи и устроили настоящий скандал.
«Мы не хотим, чтобы наши бюджетные средства расходовались так бездарно. Требуем, чтобы футбольный клуб расстался с легионерами. Пусть на их место придут местные молодые футболисты. Они наверняка будут биться до конца и в итоге наберутся опыта. И у нас, наконец, образуется не команда из легионеров, а своя»,- выразили свое возмущение болельщики футбольного клуба.
Благодаря этой победе «Ордабасы» набрал шесть очков и догнал алматинский «Кайрат» в турнирной таблице квартета А, «Атырау» идет с тремя очками, в активе «Аксу» очков нет.