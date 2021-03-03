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    Скандал вокруг городской олимпиады: уволено руководство центра «Алматы дарыны»

    3 Марта 2021, 11:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководителя «Алматы дарыны» и его заместителя лишили должностей из-за технических ошибок и нарушения процедуры оценивания вокруг городской олимпиады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    28 февраля житель Алматы Игорь Сабитов написал на своей странице в Facebook , что его дочь заняла первое место на городском этапе республиканской олимпиады по английскому языку. Однако на следующий день результаты были изменены, и победителем была признана другая школьница.

    Руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева сообщила, что комиссия проверила всю документацию по олимпиаде, в том числе видеозаписи.

    «В результате комиссией коррупционных нарушений выявлено не было, однако установлены многочисленные технические ошибки, нарушения процедуры оценивания и другие замечания, возникшие по причине ослабленного контроля со стороны руководства центра», - прокомментировала Ляззат Жылкыбаева.

    По ее словам, выявленные нарушения стали основанием для принятия вышеназванных мер в отношении руководителя и заместителя руководителя центра.

    «В настоящее время освобождены от занимаемой должности руководитель и заместитель руководителя центра «Алматы дарыны». Вся текущая работа взята на усиленный контроль», – заявила руководитель управления образования.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Отставки Алматы Образование Акимат
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