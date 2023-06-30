Скандал в мире шахмат: иск на $100 млн к Магнусу Карлсену отклонен

СЕНТ-ЛУИС. КАЗИНФОРМ - Судья отклонил иск, поданный 19-летним шахматным гроссмейстером Гансом Ниамманом, который утверждает, что его карьера была разрушена обвинениями в жульничестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

В прошлом году Ханс Ниманн подал в суд на бывшего чемпиона мира Магнуса Карлсена и шахматную онлайн-организацию Chess.com. Он потребовал возмещения ущерба в размере 100 миллионов долларов США за клевету и оскорбления.

В иске, поданном в федеральный суд Сент-Луиса, Ниманн также обвинил Карлсена и Chess.com в нарушении антимонопольного законодательства путем слияния игровых онлайн-платформ и отказа разрешить ему играть на них.

Во вторник окружной судья США Одри Флейсиг сочла требования Ниманна необоснованными. Она также отклонила обвинения в клевете и оскорблениях, поскольку не обладает юрисдикцией для их рассмотрения, сообщает St. Louis Post-Dispatch.

Иск был подан после того, как Ниманн потряс шахматный мир, одержав верх над Карлсеном на Кубке Синкфилда в прошлом году в Сент-Луисе. 19-летний шахматист прервал рекордную беспроигрышную серию Карлсена. Последний тогда обвинил Ниманна в мошенничестве и снялся с турнира.

Ниманн заявил, что после того, как были выдвинуты обвинения в мошенничестве, ему запретили участвовать в турнирах, его матчи были отменены, а авторитетные шахматные школы не брали его на работу.

Адвокат Карлсена Крейг Рейзер заявил, что иск Ниманна был «попыткой вернуть незаслуженную прибыль».

Шахматная онлайн-организация Chess.com приветствовала решение американской судьи, отметив, что испытывает радость, по поводу того, что противоречие, ошеломившее шахматный мир, закончилось, и, что теперь все стороны могут сосредоточиться на развитии игры в шахматы.

Адвокаты Ниманна заявили, что планируют подать иск о клевете и оскорблениях в суд штата.