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    Скандал в цветочном магазине: чиновник получил строгий выговор

    15 Августа 2023, 10:35

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Заместителю начальника Енбекшинского районного управления государственных доходов города Шымкент объявлен строгий выговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вторым человеком рядом с хулиганом, который избил продавца цветочного магазина в Шымкенте, оказался заместитель начальника управления государственных доходов по Енбекшинскому району.

    На видео, распространенном в социальных сетях, видно, что государственный служащий находится вместе с правонарушителем.

    «В соответствии с пунктом 34 Правил применения дисциплинарных взысканий к государственным служащим материалы направлены на имя начальника Управления государственных доходов по г. Шымкент с целью наложения дисциплинарного взыскания на Д. Елконды за нарушение Кодекса этики государственных служащих Республики Казахстан. В результате приказом начальника отдела от 14 августа к Д.Елконды. было применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора», — сообщили в пресс-службе Департамента госдоходов по Шымкенту.

    Напомним, ранее сообщалось, что 8 августа в социальных сетях и отдельных СМИ информировалось об угрозе физической расправой работникам цветочного магазина Romantic в городе Шымкенте лицом, якобы являющимся сыном сотрудника прокуратуры.

    Видео двух происшествий, имевших место в цветочном магазине «Romantic», вызвали большой общественный резонанс. В связи с этим в МВД пояснили, что имели место два факта правонарушения.

    Также департаментом собственной безопасности проверены, распространяемые в средствах массовой информации сведения касательно неправомерных действий бывшего участкового инспектора Мухтара Бекова по отношению к работникам цветочного салона «ROMANTIС» и ресто-бара «Eldorado».

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Шымкент полиция
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