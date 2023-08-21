Скандал с лагерем близ Алматы: обеспечен ли детям отдых

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после того, как акимат расторг договоры с двумя лагерями, без отдыха остались 1250 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Летом, к сожалению, у нас был резонанс с летним лагерем. В итоге управлением образования были расторгнуты договоры с двумя компаниями. В результате 1250 детей из Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов остались без отдыха», - сообщила на брифинге РСК руководитель управления образования города Ляззат Жылкыбаева.

Она добавила, что управлением были приняты срочный меры по организации летнего отдыха для детей по желанию родителей.

«На сегодня дети из Жетысуского района отдыхают в лагере «Арман Дала» в Карасайском районе, дети из Медеуского района съездили в лагерь «Каникулы Off-line», дети из Турскибского района второй сезон отдыхают в этом лагере, дети из интерната «Жануя» на сегодня отдыхают в лагере «Спутник» в Талгарском районе. То есть отдых детей полностью восстановлен», - добавила спикер.

Она также ответила, какие меры будут приняты в дальнейшем в отношении недобросовестных поставщиков.

«Данный вопрос будет решаться системно. Я думаю, что будут приняты конкретные меры по организации летнего отдыха. Мы свои предложения тоже внесем. Это будет системная мера по Казахстану. Наверное, для лагерей будет введен уведомительный характер, а также будет проводиться проверка этих лагерей», - заявила глава управления образования.

В июле этого года в сети распространилось видео, на котором можно было увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. Тогда в управлении образования Алматы сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг. После этого случая управлением был расторгнут договор с еще одним детским лагерем. Акиматом тогда было принято решение о направлении всех детей в другие лагеря поэтапно.