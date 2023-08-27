Скандал из-за поцелуя: футболистки Испании бастуют

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Испании набирает обороты скандал вокруг Луиса Рубиалеса, главы Национальной футбольной федерации. Он публично поцеловал в губы спортсменку - жест, который возмутил и девушку, и общество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Скандал с главой Королевской федерации футбола Луисом Рубиалесом ширится, затмевая яркую победу испанской сборной на недавнем чемпионате мира. Накануне десятки футболисток отказались от дальнейших матчей до тех пор, пока Рубиалес не уйдет с поста. На церемонии награждения чемпионата он поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо - жест, который ее возмутил. Власти считают, что в обществе создан прецедент.

Футболистка вновь заявила, что не давала согласия на поцелуй и заявила, что чувствует себя жертвой агрессии, пишет Euronews.

«Я не терплю, чтобы кто-то подвергал сомнению мои слова и тем более придумывал комментарии, которых я не говорила», — сказала спортсменка. Она также добавила, что почувствовала себя жертвой агрессии.

«Мы готовы к тому, что эта история даст толчок кампании #Me Too в испанском футболе и что это повлечет перемены. Правительство хочет вынести предупреждение на этот счет, очень решительно заявить, что есть вещи, которые не могут повториться», - комментирует президент Высшего спортивного совета Испании Виктор Франкос.

Дело о возможном сексусализированном принуждении передано в прокуратуру. По закону, Рубиалеса нельзя уволить без решения суда, сам же он уходить отказывается - к возмущению властей и игроков женской команды.

Рубиалес извинился за поцелуй, сославшись что на церемонии награждения его переполняли эмоции, и признал свой поступок неуместным.

Несмотря на это, ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации на время расследования дисциплинарным комитетом организации его поведения в финале женского чемпионата мира, включая поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо без ее согласия.

Международная федерация футбола заявила, что Рубиалес отстранен от обязанностей на 90 дней.