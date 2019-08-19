Скалолаз Хайбуллин выполнил норматив на участие в Олимпиаде-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по спортивному скалолазанию Ришат Хайбуллин выполнил норматив на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Квоты разыгрывались в рамках чемпионата мира, который вэти дни проходит в Хатиодзи (Япония). В квалификационном споре участвовали 20спортсменов, показавших в квалификации наиболее высокие результаты. В своюочередь норматив в итоге могли выполнить только семь спортсменов, прошедших вфинал.

Как отметили в НОК РК, одна из них автоматически отходилаяпонскому скалолазу на правах хозяина предстоящей Олимпиады. В финальнуювосьмерку ЧМ в многоборье пробились четыре японца. Это значит, что Хайбуллингарантированно выполнил квалификационный норматив на участие в Играх, так какот страны на ОИ-2020 смогут выступить только два атлета.

«Система квалификации у нас выглядит таким образом, что семьквот разыгрывались на чемпионате мира. Одну можно было заполучить наконтинентальном первенстве. Также будет еще в декабре лицензионный турнир. Ябыла уверена, что Ришат сможет попасть в 20-ку сильнейших в многоборье, которыеразыгрывали между собой путевки на ОИ. Хайбуллин квалифицировался в 20-ку с14-м результатом. В квалификации при этом принимали участие 83 спортсмена из 39стран. Проанализировав состав тех, кто прошел дальше, мы поняли, что у Ришатаесть шанс выполнить норматив - в этой самой «двадцатке» были представителитолько восьми стран. В дисциплине «скорость» Ришат установил новый рекордКазахстана - 5,863 секунд, что позволило ему также занять лидирующую позицию», -сообщила главный тренер командыКазахстана Сауле Ыскакова.

Стоит отметить, что спортивное скалолазание впервые будетпредставлено в олимпийской программе. В этом качестве его утвердили в 2016 годуна сессии Международного Олимпийского комитета. Соревнования на Играх будутпроводиться в соответствии с существующими правилами международных соревнованийот IFSC.

Добавим, на сегодняшний день в активе #TEAMKZ 10лицензий. Их завоевали пловец Дмитрий Баландин (100, 200 метров брассом),легкоатлеты Ольга Рыпакова и Георгий Шейко, Евгений Гидич в велоспорте на шоссе(лицензия - неименная), мужская команда по стрельбе из классического лука,представители которой также выступят и в личных соревнованиях (Денис Ганькин,Ильфат Абдуллин, Санжар Мусаев) и пловец Виталий Худяков (плавание на открытойводе).