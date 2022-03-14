Скачок цен на продукты объяснили в Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Максимальный рост цен на социально значимые продовольственные товары зафиксирован в Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областях. Этот скачок объяснил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Мангистауской области рост цен допущен на 0,8%, в Костанайской и Кызылординской областях – на 0,4%.

«Со стороны акиматов немного была упущена работа по контролю, и в этих целях даны соответсвующие поручения, проверить всю цепочку ценообразования в той сети, где мы увидели нарушения. Сеть превысила ному реализации свыше 15%. Для стабилизации цен в стабфондах у нас есть достаточно запасов. Поэтому местные исполнительные органы будут принимать соотвествующие меры по интервенции на рынок более дешевой продукции, чтобы сгладить ту цену, которая у нас сейчас произошла», - сказал Е. Казанбаев, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

Что касается цен на сахар, то они выросли из-за ажиотажа, вызванного дезинформацией о том, что запасы в Казахстане истощатся через три месяца и будет дефицит. За пять дней ажиотажной продажи казахстанцы скупили в пять раз больше сахара, поэтому на полках в магазинах наблюдается их отсутствие.

При этом, как заверил председатель комитета, поставки со складов идут по графику и, возможно, уже сегодня сахар поступит на полки магазинов.

В целом, за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали капуста, сахар и картофель.

По данным вице-министра сельского хозяйства РК Жениса Осербай, всего по республике имеется порядка 1,3 млн тонн социально-значимых товаров, в том числе муки – 144 тысячи тонн, сахара – порядка 90 тысяч тонн, риса – 39,3 тысячи тонн, макарон – 21 тысяча тонн и порядка 900 тысяч тонн овощной продукции. Запасы продовольствия обновляются и пополняются ежедневно по мере необходимости.