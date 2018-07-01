Ситуация по уголовному делу в отношении адвоката Б.Азанова - на контроле Наццентра по правам человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Национального центра по правам человека Серик Оспанов обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать правовую оценку законности уголовного дела в отношении адвоката Б. Азанова, сообщила пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

«Руководитель Национального центра по правам человека Серик Оспанов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку законности уголовного дела и объективной проверки фактов, способствовавших его возбуждению, в отношении адвоката Б. Азанова, в связи с его участием в резонансом деле о насилии несовершеннолетнего в Южно-Казахстанской области», - отмечает пресс-служба аппарата омбудсмена.

В обращении выражена обеспокоенность национального правозащитного учреждения по поводу правомерности возбуждения уголовного дела в отношении адвоката в рамках реализации им своих профессиональных прав и обязанностей, а также гарантированных Конституцией и международными документами прав на свободу убеждений, свободное их выражение.

Ранее ситуация по насилию в отношении несовершеннолетнего была взята под контроль Уполномоченного по правам человека. В рамках своей деятельности национальное правозащитное учреждение осуществляло коммуникации со всеми вовлеченными в нее сторонами, в том числе и с адвокатом пострадавшей стороны, представителями общественных организаций, законным представителем и уполномоченными государственными органами.

Омбудсмен РК Аскар Шакиров в частности обращал внимание на допущение ряда процессуальных нарушений, касающихся прав на свободу передвижения; неприкосновенность личности; незамедлительный доступ к правовой и другой необходимой помощи; коммуникации с внешним миром.

В этой связи руководитель Национального центра по правам человека в своем письме в Генеральную прокуратуру отметил, что адвокат Б. Азанов - один из первых, кто предложил свою профессиональную помощь в защите мальчика и оказывал содействие в обеспечении его безопасности. В соответствии с законодательством РК адвокат имеет право использовать все не запрещенные законом средства и способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью.

Ситуация по уголовному делу в отношении адвоката Б. Азанова взята под контроль Национального центра по правам человека.

Напомним, в начале марта в СМИ появилась информация о том, что первоклассника из села Абай Сарыагашского района ЮКО неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников. Департамент внутренних дел ЮКО возбудил уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК. 15 марта на экстренном совещании аким ЮКО Жансеит Туймебаев сообщил, что в отношении ряда ответственных лиц приняты меры. 16 марта общественница Аружан Саин обратилась к Генеральному прокурору РК с просьбой взять на контроль дело первоклассника. Спустя некоторое время пресс-служба Генеральной прокуратуры РК сообщила о том, что досудебное расследование по заявлению о применении насилия в отношении малолетнего жителя Южно-Казахстанской области принято в производство специального прокурора.