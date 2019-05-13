Ситуационный центр iKomek запустили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае акиму области Архимеду Мухамбетову презентовали работу Ситуационного центра акимата города Костаная (iKomek), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реализован по аналогии с работой Центра іKomek в городе Нур-Султан.

«Центр создан, в первую очередь, для улучшения жизни населения. По всем вопросам жизнедеятельности города Костанай, кроме экстренных служб, можно будет обращаться по единому номеру 109. Все поступающие вопросы будут регистрироваться и в случае необходимости отработки будут вплоть до исполнения находиться на контроле городского акимата», - сообщил директор созданного центра Маргулан Алкуатулы.

Служба будет работать круглосуточно, в штате сейчас 28 человек, из них 24 оператора и инспектора.

«Например, изначально вопросы по телефону 109 принимает первая линия - операторы. Они выясняют характер и направленность проблемы (например, открыт люк, не вывезли мусор или не работает лифт). Если проблема требует немедленной отработки, то вопрос спускается на так называемую вторую линию - инспекторам. Они это обращение обрабатывают и 3 линия - исполняют. Третья линия курирует весь процесс до полного его исполнения», - добавил директор центра.

Центр будет представлять более тысячи услуг, и в этом будут задействованы все местные исполнительные органы и коммунальные службы города. База, как отмечают организаторы, будет обновляться и расширяться. За сутки планируется принимать до 1,5-2 тыс. звонков.

Работой центра будут охвачены все сферы жизнеобеспечения: ЖКХ, жилищные отношения, здравоохранение, образование, занятость и социальная защита, торговля и предпринимательство, сельское хозяйство и ветеринария.

Также планируется организация приема обращений по различным каналам коммуникации, а именно мобильная связь, социальные сети, чат-боты в Facebook и Telegram. Кроме того, будет внедрен мониторинг социальных сетей, таких как Facebook и Instagram, а также планируется интеграция мобильного приложения «СмартКостанай» и вывод камер видеонаблюдения за социально значимые объекты города на видеостену.

Архимед Мухамбетов поручил акиму Костаная Кайрату Ахметову взять на особый контроль первый месяц работы центра.

«Сотрудники все новые, сама служба новая. Они (операторы - прим. авт.) должны успевать и четко реагировать на обращения граждан. Все вопросы должны быть удовлетворены. Поэтому и коммунальные службы все на это должны быть направлены», - отметил глава региона.

Акиму области также презентован проект «Доступный акимат», реализуемый здесь же по инициативе проектного офиса «Қостанай - адалдық алаңы».





Самой главной целью, как отмечают в проектном офисе, являются формирование фронт-офиса акимата, преимущество которого заключается в безбарьерном пространстве при получении как государственных услуг, так и ответов на текущие обращения, а также снижение коррупционных рисков при оказании услуг. Жители областного центра смогут получать все услуги местных исполнительных органов в одном месте, при этом для них будут созданы комфортные условия.

«В частности, в выделенном помещении площадью 170 квадратных метров предполагаются операционный зал, ресепшн, места для ожидания граждан, выполненный из стекла кабинет, где аким и его заместители будут проводить прием граждан. Всего в центре будет предоставляться 103 вида услуг.





Также новым проектом планируется увеличить число электронных услуг. В целом порядка 50 тыс. услуг возможно будет предоставить в электронном виде посредством реализации проекта.