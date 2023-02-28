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    Ситуацию вокруг Шардаринского водохранилища держим на контроле - Зульфия Сулейменова

    28 Февраля 2023, 11:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что ведомство держит на контроле ситуацию вокруг Шардаринского водохранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объемы наполнения и притоков в гидротехнических сооружениях (ГТС) расположенных на юге страны находятся на особом контроле. Например, водохозяйственная обстановка на реке Сырдарья следующая. На сегодняшний день объем наполнения Шардаринского водохранилища составляет 5110 млн кубометров. Объем наполнения Коксарайского контррегулятора составляет 1810 млн кубометров. Ситуацию вокруг Шардаринского водохранилища держим на постоянном контроле. При необходимости режим работы ГТС будет корректироваться», - заявила Зульфия Сулейменова на заседании Правительства.

    Глава ведомства отметила, что за два месяца этого года в Арал удалось направить 807 млн кубометров воды. Это, по ее словам, должно позитивно сказаться на экологической ситуации региона. Также, по словам министра, ГТС, расположенные на востоке и севере страны, требующие ремонта, переведены в транзитный режим.

    Ранее министр по ЧС Юрий Ильин заявил о сложной паводковой ситуации, складывающейся на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экология Паводок МЧС Минэкологии
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