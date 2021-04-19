Ситуацию в селе Коптогай прокомментировали в Пограничной службе КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель директора Пограничной службы КНБ Республики Казахстан, полковник Айдар Аймурзин прокомментировал ситуацию в селе Коптогай Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, 14 апреля в селе Коптогай Курмангазинского района, на границе Казахстана и России начались работы по возведению новых пограничных ограждений.

«Линия государственной границы соответствует картам 70-90-х годов, как говорили в интернете. Договор подписан и ратифицирован в 2005 году, который учитывает исторически сложившиеся административные границы. Согласно законодательству, Пограничная служба имеет право в пограничной полосе шириной на этом участке в 100 метров возводить инженерные сооружения из ограждения. Речь не идет о том, что там, где проходит забор, там проходит линия государственной границы. Забор установлен на удалении сто метров от линии государственной границы», - сказал Айдар Аймурзин.

Он отметил, что в 2008 году ограждение было установлено по просьбе местных жителей, поскольку нередки случаи перепасов скота.

«Учитывая, что этот вопрос решается представителями обеих сторон, это вызвало определенные затруднения. В этот раз после проведенной демаркации в 2009 году, необходима была корректировка прохождения забора. Какой-то уступки территории нет. Вопрос возник, что в 2008 году поставлен забор по просьбе самих жителей села Коптогай, чтобы на территории РФ не осуществлялся перепас скота», - добавил спикер.

«Выход к водопою к реке у местного населения имеется, к реке Кигач, это порядка 150 метров правее. Она более глубокая и исключена возможность неумышленного перехода скота на территории РФ. Вместе с тем, по желанию местных жителей совместно с акиматом решим вопрос о комфортном и удобном доступу к водопою. Сама установка оградзаборов - это не новое, это международная практика. Каждая страна имеет право устанавливать оградительные заборы. В основном они призваны обеспечить пограничные режимы, в том числе и карантинные», - пояснил первый заместитель директора Пограничной службы.

Также, по словам Айдара Аймурзина, имеется многолетняя практика временного демонтажа пограничных ограждений. Поэтому, как заверил он, данный вопрос решаемый.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Коптогая получили доступ к реке Кигач.