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    Ситуацию в поселке Косшы на личный контроль взял победитель праймериз

    19 Ноября 2020, 15:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию с отключением электроэнергии в поселке Косшы взял на контроль акмолинский областной филиал партии «Nur Otan». К партийной ответственности в виде «выговора» привлечен заместитель акима Целиноградского района Акмолинской области Канат Агзамулы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии.

    Для разрешения возникшей с отключением электроэнергии ситуации кандидатом в партийный список «Nur Otan» в Мажилис от Акмолинской области и одним из победителей региональных праймериз Павлом Безвербным совместно с Комиссией партийного контроля Целиноградского районного филиала было инициировано заседание. По его итогам было принято решение за ненадлежащий контроль привлечь к партийной ответственности в виде «выговора» заместителя акима Целиноградского района Каната Агзамулы.

    «Наряду с этим, районному акимату рекомендовано наладить работу по заключению индивидуальных договоров ТОО «АРЭК» с каждым собственником квартир в срок до 25 ноября текущего года. Вопрос находится на контроле у областного филиала партии», - отметили в ведомстве.

    Напомним , на днях жители жилых массивов села Косшы Целиноградского района перекрыли движение на автомобильной дороге из-за отключения электроэнергии в квартирах. Сельчане жаловались на постоянные перебои подачи света, а также на высокие тарифы за потребление электроэнергии.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Нур Отан Акимат
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