Ситуацию в Афганистане обсудили на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР - По инициативе председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт в онлайн-режиме состоялось заседание Организации по ситуации в Афганистане, в котором приняли участие руководители парламентских делегаций Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители офисов ОБСЕ в этих странах, а также Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили текущее положение дел в Афганистане и связанные с ним возможные угрозы региональной безопасности для стран Центральной Азии.

В ходе состоявшегося обмена мнениями заместитель председателя ПА ОБСЕ, вице-спикер Сената Парламента РК Аскар Шакиров призвал коллег к выработке в рамках действующего мандата Ассамблеи мер по восстановлению доверия афганского народа, утерянного в связи с выводом сил международной коалиции из этой страны.

В контексте массового исхода беженцев из ИРА была выражена общая обеспокоенность стран Центральной Азии возможной инфильтрацией представителей радикальных течений, сопряженной с дестабилизацией ситуации в регионе.

Он проинформировал участников заседания об участии Казахстана в стабилизации ситуации в ИРА, отметив, что, согласно решению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алматы передислоцирован временный удаленный офис Миссии ООН по содействию Афганистану, сотрудникам которого предоставлены надлежащие условия для работы и проживания.

По итогам заседания парламентариями были высказаны предложения о необходимости постоянного мониторинга ситуации в Афганистане в контексте ее влияния на безопасность в регионе ОБСЕ и включения данного вопроса в повестку дня будущих мероприятий Парламентской Ассамблеи.



