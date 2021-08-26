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    Ситуацию в Афганистане обсудили на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    26 Августа 2021, 11:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР - По инициативе председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельт в онлайн-режиме состоялось заседание Организации по ситуации в Афганистане, в котором приняли участие руководители парламентских делегаций Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители офисов ОБСЕ в этих странах, а также Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Участники встречи обсудили текущее положение дел в Афганистане и связанные с ним возможные угрозы региональной безопасности для стран Центральной Азии.

    В ходе состоявшегося обмена мнениями заместитель председателя ПА ОБСЕ, вице-спикер Сената Парламента РК Аскар Шакиров призвал коллег к выработке в рамках действующего мандата Ассамблеи мер по восстановлению доверия афганского народа, утерянного в связи с выводом сил международной коалиции из этой страны.

    В контексте массового исхода беженцев из ИРА была выражена общая обеспокоенность стран Центральной Азии возможной инфильтрацией представителей радикальных течений, сопряженной с дестабилизацией ситуации в регионе.

    Он проинформировал участников заседания об участии Казахстана в стабилизации ситуации в ИРА, отметив, что, согласно решению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в Алматы передислоцирован временный удаленный офис Миссии ООН по содействию Афганистану, сотрудникам которого предоставлены надлежащие условия для работы и проживания.

    По итогам заседания парламентариями были высказаны предложения о необходимости постоянного мониторинга ситуации в Афганистане в контексте ее влияния на безопасность в регионе ОБСЕ и включения данного вопроса в повестку дня будущих мероприятий Парламентской Ассамблеи.

    Автор:

    ОБСЕ Сенат Афганистан
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