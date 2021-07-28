Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Ситуацию в Афганистане и Ираке обсудили министры обороны ШОС

    28 Июля 2021, 21:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фэнхэ в рамках совещания глав оборонных ведомств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, проходящего в г. Душанбе, а также провел переговоры с главами оборонных ведомств, принимавшими участие в мероприятии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Двустороннее и многостороннее военное и военно-техническое сотрудничество в рамках ШОС принимает особое значение с учетом возрастающего количества угроз в регионе, в особенности в связи с завершением военных миссий США и НАТО в Афганистане и Ираке.

    Министр обороны Казахстана подчеркнул значение Шанхайской организации сотрудничества как многостороннего объединения, роль которого сегодня существенно возрастает не только в региональном, но и в общемировом масштабе.

    Нурлан Ермекбаев поблагодарил китайского коллегу за активное и продуктивное сотрудничество в рамках противодействия пандемии COVID-19. По его словам, взаимная помощь помогает странам стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

    Главы оборонных ведомств отметили, что сотрудничество между вооруженными силами Казахстана и Китая сегодня находится на высоком уровне, а также имеет потенциал для дальнейшего развития.

    Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев пригласил китайского коллегу совершить визит в Казахстан.

    На полях совещания министров обороны ШОС также проведены переговоры с главами оборонных ведомств Беларуси, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Стороны отметили активное взаимодействие по линии боевой подготовки и военного образования, а также другим актуальным направлениям деятельности вооруженных сил.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Ближний Восток Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Силы и средства Минобороны возвращают из области Абай в места дислокации
    Зарплата военнослужащих по контракту начинается от 90 тысяч тенге – Минобороны РК
    Летчики Минобороны сбросили более 3500 тонн воды на горящий лес в области Абай
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге