Ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области прокомментировал министр энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежемесячная потребность в СНГ (сжиженном нефтяном газе - ред.) в Мангистауской области составляет 18 тыс. тонн, которая покрывается за счет ТОО «КазГПЗ»– 14,5 тыс. тонн, ТОО «Атырауский НПЗ» – 3,5 тыс. тонн. При этом, по разным оценкам, от 70 до 90% автотранспорта использует газ в качестве топлива. По итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021 года закупочная цена для АЗС составила: КазГПЗ - 130 600 тенге за тонну, или 77 тенге за литр, и АНПЗ – 109 870 тенге за тонну, или 65 тенге за литр. С учетом затрат на логистику, себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 тенге за тонну или 80 тенге за литр», - прокомментировал в ходе брифинга министр энергетики.

Как отметил глава ведомства, текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр.

«Соответственно, маржа АЗС составила от 20 до 40 тенге за литр или 25-50%. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь, мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тыс. тг/тн, что по нашему мнению также является выше ожидаемой. Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС», - добавил Магзум Мирзагалиев.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал в Twitter срочное поручение Правительству Казахстана. «Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок», - написал Президент Касым- Жомарт Токаев. «Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях», - опубликовал Президент в Twitter. Ранее в акимате Мангистауской области прокомментировали рост цен на сжиженный газ.