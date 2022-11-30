Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Ситуацию с отключенными от тепла многоэтажками в Рудном прокомментировали в акимате

    30 Ноября 2022, 17:02

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ситуация по устранению аварии на трубопроводе в городе Рудном под контролем местных исполнительных органов. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все дома, в том числе общеобразовательная школа № 17 по улице Гагарина, подключены к системе отопления для циркуляции горячей воды на 2 часа, ведется работа по обнаружению прорыва от дома № 6 до дома № 4 и устранения причины. В школе температура воздуха составляет 18-20 градусов тепла, уроки старших классов 2-й смены сокращены»,- прокомментировали в горакимате.

    В целом, по данным местных властей, ситуация стабильная и находится на постоянном контроле.

    Ранее сообщалось, что в Рудном из-за прорыва труды несколько десятков домов и школа остались без тепла.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Энергетика Костанайская область ЖКХ Происшествия Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Незаконная продажа электричества выявлена в городе Экибастузе
    Нагрузки на электросети при раздаче экибастузцам обогревателей выросли – глава МЧС РК
    Жителям Экибастуза произведут перерасчет за тепло
    Жителям Экибастуза передали 5 тысяч обогревателей
    Популярное
    1 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции
    2 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана
    3 50 млн евро в Казахстан намерена инвестировать французская машиностроительная компания
    4 Президент РК встретился с основателем Французского института международных отношений
    5 Энергетики просят экибастузцев отказаться от​ сомнительных способов ускорить подачу тепла в дома
    Новости партнеров