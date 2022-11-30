Ситуацию с отключенными от тепла многоэтажками в Рудном прокомментировали в акимате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Ситуация по устранению аварии на трубопроводе в городе Рудном под контролем местных исполнительных органов. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все дома, в том числе общеобразовательная школа № 17 по улице Гагарина, подключены к системе отопления для циркуляции горячей воды на 2 часа, ведется работа по обнаружению прорыва от дома № 6 до дома № 4 и устранения причины. В школе температура воздуха составляет 18-20 градусов тепла, уроки старших классов 2-й смены сокращены»,- прокомментировали в горакимате.

В целом, по данным местных властей, ситуация стабильная и находится на постоянном контроле.

Ранее сообщалось, что в Рудном из-за прорыва труды несколько десятков домов и школа остались без тепла.



