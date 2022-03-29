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    Ситуацию с офисной бумагой прокомментировал глава МИИР РК

    29 Марта 2022, 10:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуацию по офисной бумаге прокомментировал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам министра, как такового дефицита офисной бумаги в Казахстане не будет.

    «Другой вопрос - вас интересует ценообразование, по какой цене. Мы сейчас бумагу привозим - основной поставщик у нас Российская Федерация 61%, затем Турция и Китай. В случае необходимости, думаю, что наши бизнес-структуры быстро сориентируются. Если где-то какие-то препятствия возникают, у нас альтернативных маршрутов достаточно, думаю, чтобы доставить бумагу. У нас есть производство по нарезке бумаги, два завода таких имеются. Само сырье мы привозим из вышеназванных стран», - рассказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Также глава МИИР РК прокомментировал, почему в магазинах повысили цену на бумагу.

    «Есть специальные органы, они проверят. Цена скачет, не знаю, почему. Потому что буквально позавчера по моему поручению заходили в Abdi (магазин), если они по 3000 тенге продавали, то другие магазины - по 5-6 тысяч тенге. Но мне утром сказали, что и Abdi поднял цену. Наверное, соответствующие органы перепроверят. Потому что это компетенция других органов», - сказал министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Цены и тарифы МИИР РК
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