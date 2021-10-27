Ситуацию с невыплатой зарплаты на одном из заводов прокомментировал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблемы на предприятии возникают из год в год. Руководство завода обещало восстановить объемы производства еще в 2019 году. Однако до сих пор наладить работу не удалось. На заводе образовались долги по заработной плате.

«Это завод, который может производить много продукции. К сожалению, что-то не получается у них. Постоянно в долгах. Сейчас получили деньги на заказ. Долги на днях по заработной плате погасят. Неоднократно говорил, что управление этим заводом не выдерживает никакой критики. Завод должен зарабатывать. Оборудование, конструкторское бюро есть. Но сидеть на шее государства легче всего. Надо переходить на гражданскую продукцию. Искать, не сидеть на месте. Накапливают долги даже за коммунальные услуги. Мы приводили туда много инвесторов. Просили простаивающие помещения. Не пустили. Завод находится в системе Министерства индустрии. Нам не подчиняется», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что завод стоит в плане приватизации. В целом, в отрасли промышленности объем производства за девять месяцев составил 250 млрд тенге. К концу года рассчитывают увеличить до 360 млрд тенге.