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    Ситуацию с наличной иностранной валютой в обменных пунктах прокомментировали в Нацбанке РК

    11 Марта 2022, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана, в связи с ростом обращений касательно ограничений на продажу или выдачу наличных долларов в обменных пунктах и банках второго уровня, сообщил, что не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    «Возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряженной геополитической ситуации.

    С учетом сложившейся ситуации, Национальным банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объема наличной иностранной валюты из Федеральной Резервной системы – центрального банка США. Также сообщаем, что имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности», - сообщили в пресс-службе банка.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге Финансы
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