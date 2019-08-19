Ситуацию с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана прокомментировали в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК. МИД РК с первых дней занимается вопросами спасения пропавших альпинистов, передает МИА «Казинформ».

«17 августа казахстанскомуконсулу в Бишкеке поступила информация о том, что на пике Победы(Иссык-Кульская область, Кыргызстан) в горах Тянь-Шань пропали три альпинистаиз Казахстана.

Былоустановлено, что граждане РК Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин4 августа начали поход на пик Победы. Все трое являются профессиональными иопытными альпинистами», – отметили в министерстве.

14 августаальпинистам удалось покорить вышеуказанный пик. В этот же день началосьухудшение погодных условий.

15 августапримерно в 08:15 альпинисты в последний раз вышли на связь и подали сигнал ослучившемся. Кроме этого, они сообщили о смерти А. Чечулина. По предварительнымданным, от отека легких. На момент подачи сигнала альпинисты находились навысоте 6900 метров. Палатки и снаряжения унесло ветром. Они также сообщили, чтовыкопали снежную яму и укрылись в ней.

Нашидипломаты в оперативном порядке сообщили о данном происшествии в дежурные частиМЧС Кыргызстана и КЧС МВД Казахстана.

18 августавертолет, принадлежащий туристической компании, организовавшей поход, дваждыподнимался в воздух для обследования предполагаемого района, где пропалиальпинисты. Но безрезультатно, так как в горах сошли несколько лавин и в этомрайоне все покрыто снегом.

Сложностьоперации по спасению состоит в том, что разрешенная высота полета в этих горах -4500 м, а также погодные условия (полеты могут быть осуществлены только досередины дня, так как после обеда в горах падает туман).

В посольствеКазахстана создан оперативный штаб, который оказывает максимальное содействие впоисках пропавших альпинистов. Дипломаты находятся на постоянной связи скомпетентными органами Казахстана и Кыргызстана и родственниками пропавших.

Вчера всюночь консул и родные М. Отепбаева находились в посольстве и совместнопрорабатывали координационные вопросы.

Ведетсяработа по организации разрешения на полеты по территории Кыргызстанаказахстанских вертолетов, которые будут осуществлять поиск наших альпинистов, атакже доставят группу профессиональных альпинистов из Казахстана, Кыргызстана иРоссии, которые вызвались помочь в поисках. Одну из поисковых групп планируетвозглавить известный альпинист Максут Жумаев.

Дополнительнодипломатами были направлены соответствующие письма в офис оператора спутниковойтелефонной связи Thuraya с просьбой оказать содействие в установлении местаподачи сигнала от пропавших альпинистов.

Вопроснаходится на особом контроле руководства МИД и совместно с КЧС МВД иМинистерством обороны РК ведетсяоперативная работа с кыргызской стороной, которая с первых минут полученияинформации оказывает максимальное содействие в поисках.