Ситуацию с дефицитом импортных товаров в Казахстане прокомментировали в Минторговли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что проблема дефицита импортной продукции решится через несколько месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители СМИ после встречи с предпринимателями Алматы попросили министра прокомментировать дефицит импортных медицинских препаратов, изделий личной гигиены и кормов для животных в Казахстане. Журналистам торговцы объяснили это нарушением поставок товаров из-за геополитической ситуации в мире.

«Мировая система торговли основана на дистрибуции. В большинстве стран превалирует так называемый региональный принцип разделения прав. То есть, назначается дистрибуция, и этот дистрибьютор занимается поставкой. Действительно, ряд дистрибьюторов у нас зависит от производителя продукции, который находится в странах, где сейчас есть определенные проблемы. Поэтому компании, которые поставляют эти продукции, пересматривают логистические цепочки, но это долго продолжатся не будет», - сказал Серик Жумангарин.

Министр сообщил, что в стране разработана программа импортозамещения, которая работает по всем направлениям. Она также направлена на экспортоориентированность.

По словам спикера, министерство сейчас оказывает помощь импортерам в логистике, рассматриваются и альтернативные маршруты поставок.

Вице-премьер, отвечая на вопросы, добавил, что проблема дефицита импортной продукции в стране решится через несколько месяцев.

Серик Жумангарин с рабочим визитом побывал в Алматинской области и Алматы, провел встречи с населением и предпринимателями.