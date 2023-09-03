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    Ситуацию по сжиженному газу в Актюбинской области пояснили в акимате

    3 Сентября 2023, 21:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Согласно Плану поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК, на 3 квартал 2023 года министерством энергетики для Актюбинской области выделено 33 228 тонн сжиженного нефтяного газа (июль – 10 219 тонн, август – 12 394 тонн, сентябрь – 10 615 тонн), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    По данным департамента полиции, на сегодня в Актюбинской области зарегистрировано 52 949 единиц автотранспорта с установленным газовым оборудованием. Также, согласно данным департамента пограничной службы, количество автотранспорта, въезжающего на территорию региона в месяц составляет 4 520 единиц с государственным номером и 9 369 единиц с иностранным номером. Таким образом, для покрытия потребности внутреннего рынка Актюбинской области необходимо 16 000 тонн сжиженного нефтяного газа. На территории Актюбинской области действует 7 газонаполнительных станций (из них 4 в г.Актобе и 3 в Мугалжарском районе), а также 181 автогазозаправочная станциия (из них 88 в г.Актобе и 93 в районах).

    На территории региона действуют 3 завода-производителя сжиженного нефтяного газа - АО «СНПС Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл Актобе» и ТОО «Gas Processing Company».Наблюдающиеся сегодня очереди на АГЗС связаны с несколькими факторами, в первую очередь это проводимые ремонтные работы на ГПЗ-2 завода АО «СНПС Актобемунайгаз», в связи с чем была снижена отгрузка сжиженного нефтяного газа жележнодорожным транспортом в августе 2023 г. на 20%.Также в связи с остановкой компрессора на заводе ТОО «Казахойл Актобе» выработка газа в августе т.г. снижена с 84 тонн/сутки до 64 тонн/сутки. Вместе с тем, управление энергетики сообщает о проведении ежегодных плановых ремонтных работ тремя заводами – производителями в сентябре текущего года. В настоящее время с Шымкентского нефтегазоперерабатывающего завода Актюбинской области выделено 650 тонн газа. Данный объем будет полностью поставлен в Актюбинскую область до конца месяца. Вопрос на постоянном контроле руководства области.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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