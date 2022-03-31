Ситуацию на рынке ипотечного кредитования в РК оценили в Ассоциации застройщиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какова текущая ситуация на рынке ипотечного кредитования, прокомментировал председатель Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Казахстане есть только одна ипотека для малого и среднего класса - «7-20-25» для тех, кто не имеет своего собственного жилья. По данной ипотеке финансирование на начало года оставалось 600 млрд тенге. После того, как эта ипотека закончится останутся только ипотечные продукты для военных, малоимущих и так далее. Для среднего класса ипотеки нет. Ипотеку «Баспана Хит» выбили с рынка, потому что коммерческие банки перестали выдавать ипотеку. Тенденция не очень хорошая. Процент ипотеки в результате у частных застройщиков снижается», - рассказал Виктор Микрюков на конференции в Нур-Султане.

Также по его словам, идет снижение продаж на рынке, связанных с закрытием ипотечных программ.

«Здесь большой удар ожидается по регионам. В регионах вопрос с финансовой обеспеченностью покупателей сложнее. Без ипотечных программ, без региональных ипотечных программ ситуация по строительству ухудшится в разы. Скорее всего, строительство прекратится. Если сейчас смотреть, то драйверами строительства являются три региона - Алматы, Нур-Султан, Шымкент. Остальные города пока практически не строятся, какого-то динамичного развития нет», - отмечает спикер.

«Мы видим, что вопрос по пенсионным накоплениям был закрыт, хотя его влияние на стоимость жилья было переоценено. Кроме того, снижается предложение по ипотечным программам. Ипотечные программы закрываются. «Дешевых» денег в строительной отрасли будет намного меньше приходить и это соответственно будет «бить» строительным компаниям и по ценам», - прокомментировал Виктор Микрюков.

Напомним, ранее в Ассоциации застройщиков высказались касательно роста цен на жилье.