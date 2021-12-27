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Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировали в акимате СКО

27 Декабря 2021 12:21
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Ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировали в акимате СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2, где в выходные дни произошла авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В облакимате сообщили, что на утро 27 декабря из 12 котлов в работе - шесть, один котел находится на реконструкции, три - в ремонте, два котла в резерве, готовятся к растопке. Резервные котлы планируют запустить в 14.00. В акимате заверили, что отключений электрической и тепловой энергии нет.

Ранее пресс-служба АО «Севказэнерго» предупреждала, что горожане могут ощутить временное понижение температуры внутридомового отопления. Из-за высокого износа основного оборудования вышли из строя два котлоагрегата Петропавловской ТЭЦ-2. Причиной стали свищи на поверхности нагрева.

Во время аварии пострадал 27-летний мужчина. Состояние молодого человека оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.

«Получил термические ожоги паром. Общая площадь поражения 40%. Ожог лица, передней части шеи, кистей, поясницы, нижних конечностей. При поступлении его осмотрели травматолог, терапевт, анестезиолог-реаниматолог. Перевели сразу в реанимацию. Начата интенсивная терапия. Пациент в сознании, дышит самостоятельно. Разрешил дать информацию о его состоянии. Лечение получает в полном объеме», - прокомментировала главный врач многопрофильной городской больницы Жанна Маутова.

Напомним, в ноябре на Петропавловской ТЭЦ-2 уже происходила авария, из-за которой без электроэнергии остались десятки сел, в некоторых микрорайонах города снизились параметры отопления. Тогда в областном акимате обещали, что подобные ситуации не повторятся.

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#Энергетика   #Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
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Автор:

Олеся Жуковень

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