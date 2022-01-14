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    Ситуацию на нефтяном рынке прокомментировали в Нацбанке РК

    14 Января 2022, 14:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации на нефтяном рынке и основных факторах, повлиявших на динамику цен в 2021 году рассказали в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам года динамика цен на нефть продемонстрировала впечатляющее восстановление, +50,2% за год - рекордный темп роста с 2009 года. Если в 2020 году основным дирижером на рынке «черного золота» было предложение, в частности, квоты альянса ОПЕК+, то в 2021 году фокус сместился на сторону спроса, ввиду постепенного восстановления мировой экономики, что и стало основным драйвером роста», - отмечает заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова.

    В последний месяц года, по ее данным, цены на нефть несколько отыграли резкое падение ноября, котировки восстановились на 10,2% за месяц до уровня 77,78 долларов США за баррель. Сообщения о более мягких симптомах нового «омикрон» штамма, а также снижение запасов нефти в США оказывали благоприятное влияние на стоимость нефти.

    «В январе 2022 года рост цен на рынке нефти продолжился. Альянс ОПЕК+ принял решение придерживаться ранее согласованных увеличений по добыче, +400 тысяч баррелей в сутки. Однако инвесторы ожидают, что рост добычи будет отставать от утвержденных лимитов, за счет таких стран как Ливия, Нигерия и Россия, которые не смогли достичь прироста производства согласно квотам в предыдущие месяцы. На этом фоне котировки находятся на высоком уровне – 84 долларов США за баррель», - добавила Алия Молдабекова.

    Ранее Алия Молдабекова рассказала о мерах Национального банка РК по стабилизации ситуации на денежном и валютном рынках в условиях введения чрезвычайного положения в стране.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика Нефть Тенге Финансы
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