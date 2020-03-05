Ситуацию на казахстанско-кыргызской границе обсудили в ВТО

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Ситуацию на казахстанско-кыргызской границе обсудили по обращению Кыргызской Республики на заседании Генерального совета Всемирной торговой организации в Женеве (Швейцария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Представители Кыргызской Республики выразили Республике Казахстан претензии в том, что Казахстан якобы нарушил некоторые положения соглашений ВТО и это привело к ухудшению экономических показателей Кыргызстана.

Постоянный Представитель Казахстана при ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова назвала жалобу Кыргызстана безосновательной.

Она напомнила кыргызской стороне, что по Договору о Евразийском экономическом союзе между территориями государств-членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров, без применения таможенного декларирования и государственного контроля, в том числе таможенного, транспортного, ветеринарного и санитарного контроля.

Следовательно, все товары, прибывающие из Кыргызстана в Казахстан, в том числе следующие транзитом через территорию Казахстана, освобождены от требований таможенного контроля. В связи с этим вопросы, поднимаемые Кыргызской Республикой, связаны исключительно с правоприменительной практикой законодательства ЕАЭС и должны обсуждаться на площадке данной организации.

Посол Айтжанова также обратила внимание членов ВТО на системные проблемы Кыргызстана в связи со слабым таможенным администрированием, которые приводят к недополучению поступлений таможенных пошлин в общий бюджет государств-членов ЕАЭС.

«В течение только 2019 года выявлено более 2,6 тысячи случаев ввоза товаров из Кыргызстана в адрес фиктивных резидентов Республики Казахстан. Также было выявлено более 4,8 тысячи случаев осуществления «лжетранзита» кыргызских товаров на территорию Российской Федерации, которые по факту продавались на рынках Казахстана без уплаты косвенных налогов (НДС) в национальный бюджет», – отметила Жанар Айтжанова.

Принимаемые Казахстаном меры направлены на обеспечение налогового администрирования и полноты поступлений НДС в бюджет страны. Эти меры применяются в равной степени как к отечественным грузоперевозчикам, так и к грузоперевозчикам государств-членов ЕАЭС и третьих стран.

В заключение посол Казахстана призвала Кыргызскую Республику к выполнению обязательств, принятых ею при вступлении в ВТО и ЕАЭС, а также к соблюдению национального законодательства своих партнеров.

Казахстанская сторона готова отстаивать свои интересы и законные меры в рамках судебного спора на площадке ВТО, если кыргызская сторона начнет судебные разбирательства.

В свою очередь, Казахстан обратил внимание ВТО на серьезные нарушения норм данной организации со стороны Кыргызской Республики, связанные с применением минимального уровня контрольных цен (МУКЦ) на отдельные товары, ввозимые из других государств-членов ЕАЭС, освобождением от уплаты НДС сельскохозяйственной техники, производимой на предприятиях Кыргызстана, и разработкой проекта постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающего введение запрета на ввоз товаров, в отношении которых Казахстаном применяются изъятия из ЕТТ ЕАЭС. Данные нарушения будут рассмотрены в соответствующих комитетах ВТО.