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    Ситуация в зоне карабахского конфликта остается напряженной

    2 Октября 2020, 22:42

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация в зоне карабахского конфликта остается напряженной. Оборонные ведомства Азербайджана и Армении заявляют о продолжающихся военных действиях в зоне конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обострившаяся 27 сентября ситуация в зоне карабахского конфликта остается напряженной по всей линии соприкосновения сторон. По данным оборонных ведомств Азербайджана и Армении, в зоне конфликта применяется артиллерия, бронетехника, БПЛА, стрелковое оружие.

    «В течение ночи ситуация была относительно стабильно напряженной. На отдельных участках продолжалась перестрелка артиллерией и стрелковым оружием. На данный момент по всем направлениям линии фронта боевых действия возобновились», - говорится в сообщении Единого информационного центра при правительстве Армении от 2 октября .

    «Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта» - передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

    Накануне Президенты стран России, США и Франции, представляющих Минскую группу ОБСЕ – медиатора переговорного процесса, в своем заявлении призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами сторон конфликта.

    МИД РК также опубликовало заявление в связи с ситуацией в зоне карабахского конфликта.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Азербайджан Армения
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