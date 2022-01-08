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      Восточно-Казахстанская область

    Ситуация в ВКО находится под контролем - Даниал Ахметов

    8 Января 2022, 20:09

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел совещания в Усть-Каменогорске и Семее с представителями крупных предприятий и организаций области, а также банковских структур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    По словам главы региона, произошедшее в стране и регионе нельзя назвать по-другому, кроме как террористические и экстремистские акты, исполнители которых руководствовались только идеями разрушения и жестокости.

    На повестке дня обсуждались вопросы дальнейшей стабилизации обстановки в регионе, своевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий жителям ВКО.

    Как отметил Даниал Ахметов, сейчас ситуация находится под полным контролем. С соблюдением комендантского часа работают все промышленные предприятия, магазины, аптеки и медицинские учреждения. В регионе достаточный запас продовольствия, делается все для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания. При этом спекуляции на ценах не допустят.

    Кроме того, в банкоматах есть достаточное количество наличности, чтобы жители области смогли снять средства с платежных карточек. В штатном режиме работают банки второго уровня. В области хватает средств, чтобы произвести все необходимые выплаты восточноказахстанцам.

    Также аким прояснил ситуацию с отсутствием интернета. Это напрямую связано с тем, что сеть является средством коммуникации и передачи информации для террористов и координации их действий.

    Глава региона попросил жителей с пониманием отнестись к данным неудобствам, отметив, что интернет продолжает отсутствовать практически во всех областях Казахстана.

    По данным департамента полиции ВКО, 25 сотрудников полиции и военнослужащих получили ранения, сожжено 13 машин и один модульный пост полиции.

    Сейчас подсчитывается ущерб, ведется следствие, поэтому иные данные пока не могут быть разглашены.

    Даниал Ахметов призвал жителей области не поддаваться на провокации и не распространять неподтвержденную информацию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область ЧП-2022
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