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    Ситуация в Украине не отразилась на туристической отрасли - представитель турагентства

    15 Апреля 2022, 09:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Для казахстанцев цены на отдых за рубежом не изменились. Такое мнение высказала директор туристской компании «Khan Turan Travel» Мунирам Ахметова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По её словам, когда в Украине ввели военное положение, турагентство пережило кратковременное падение продаж туров, которое продлилось всего пару дней.

    «Ситуация в Украине абсолютно не повлияла на продажную способность граждан Казахстана. В ценах также изменений в худшую сторону не было и нет. Кратковременное затишье продлилось буквально 2-3 дня. Дальше все пошло как обычно, спокойно. Сейчас мы работаем в прежнем режиме», - рассказала представитель туркомпании.

    Единственное, в связи с необходимостью облета воздушного пространства Украины, по словам М. Ахметовой, увеличилось время перелётов.

    Кроме того, в турфирме отметили, что многие билеты были распроданы ещё зимой, когда существовали определённые скидки и горячие туры. Ближе к летнему сезону огромные скидки уже убывают.

    Самыми популярными направлениями для отдыха казахстанцев остаются Турция, Египет, Дубай.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Туризм Украина
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