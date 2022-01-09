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    Ситуация в столице стабильная -  начальник департамента полиции

    9 Января 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов попросил горожан сообщать о сомнительных лицах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые горожане! Ситуация в столице стабильная. Город под полным оперативным контролем. Работают блокпосты. С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». При этом ведется подворовой и поквартирный обход. Прошу жителей отнестись с пониманием, оказывать содействие. Если вам известны факты о сомнительных лицах, при посещении полицейских сообщайте об этом», - обратился начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов.

    Он также напомнил, что комендантский час в столице продолжается.

    Ержан Саденов попросил жителей и гостей города находиться дома, без необходимости не выезжать за территорию города и контролировать место нахождения своих детей.

    «Все это делается для вашей безопасности и сохранения порядка», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Безопасность МВД РК ЧП-2022
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