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    Ситуация в столице Кыргызстана спокойная – ГУВД Бишкека

    8 Августа 2019, 16:25

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщила, что начала досудебное производство по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «убийство», «Захват заложников» после событий 7 августа в селе Кой-Таш у дома экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что сегодня в Кыргызстане ожидается прибытие официальных делегаций на встречу глав правительств стран ЕАЭС, которая состоится в Чолпон-Ате 9 августа. Несмотря на происходящие в стране события, Евразийский межправительственный совет не будет отменен и пройдет в штатном режиме, заявил пресс-секретарь премьер-министра КР Адилет Султаналиев.

    Между тем, спецоперация по задержанию Атамбаева проходит в самый разгар туристического сезона на Иссык-Куле. В связи с этим директор департамента туризма КР Максат Дамир уулу призвал туроператоров:

    «Если у вас есть группы туристов, которым необходимо обеспечить безопасность в пределах Бишкека, прошу связываться со мной... Совместно с ГУОБДД постараемся организовать их сопровождение».

    Главное управление внутренних дел Бишкека также сообщило, что личный состав столичной милиции несет службу по обеспечению общественной безопасности граждан и гостей столицы в штатном режиме. В настоящее время обстановка в городе спокойная и находится под полным контролем сотрудников милиции.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Наталья Гильт

    Кыргызстан
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